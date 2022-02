Le calme après la tempête du côté de Saint-Trond ? "Nous avons eu une semaine mouvementée"

Le STVV a eu une semaine difficile, mais a réussi à redresser la barre contre le KV Courtrai en s'imposant au stade des Éperons d'or (1-3).

"Nous avons eu une semaine mouvementée, c'est vrai", a déclaré un Aboubakary Koita honnête dans son analyse après la victoire contre Courtrai. "J'espère que le calme peut revenir maintenant. Nous avons continué à nous soutenir mutuellement en tant que groupe. Dans ces moments-là, il faut être là les uns pour les autres, admettre ses erreurs et passer à autre chose."

"Ce n'est pas grave"

L'entraîneur Hollerbach a également réagi à cette affaire. "Une semaine difficile ? Je ne pense pas que cela ait donné aux joueurs une motivation supplémentaire ou quoi que ce soit. Nous avons parlé, les fans aussi. Nous devons rester ensemble en tant que club et être proches les uns des autres. Parfois dans la vie, on se dispute, puis on boit un verre ensemble et c'est fini. Maintenant, nous voulons aussi obtenir une victoire à domicile devant nos supporters."