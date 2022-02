Les ambitions de Kyle Duncan : "J'y travaille dur, étape par étape"

Le latéral avait rejoint Ostende en provenance des New York Red Bulls.

Kyle Duncan s'est rapidement installé dans le onze des Côtiers depuis son arrivée.

L'Américain a encore été titulaire hier pour la réception d'OHL, même si ce dernier n'a pas pu éviter la défaite des siens.

Le latéral droit (neveu de Georges Weah) continue cependant à prendre ses marques en JPL, et ce dernier s'est fixé des objectifs et des aspirations bien précis : "Mon but est juste de pouvoir inspirer d'autres personnes. Il y a beaucoup de jeunes footballeurs comme moi aux Etats-Unis et je veux leur montrer que l'on peut vraiment réaliser ses rêves. Si vous croyez en vous et que vous travaillez très dur, vous pouvez aller loin. Il y a quelques joueurs américains qui jouent en Allemagne et même ici en Belgique, mais le championnat dont je rêve est la Premier League. Liverpool est mon équipe préférée, ils jouent vraiment le type de jeu dont je rêve. Oui, c'est mon rêve d'y jouer un jour. Je ne sais pas si cela arrivera mais je vais continuer à travailler dur", a évoqué Duncan sur le site du KVO.

Le natif de Brooklyn a également des ambitions internationales : "Pouvoir représenter son pays lors d'une Coupe du monde, c'est vraiment la meilleure chose dont on pourrait rêver en tant que footballeur. C'est possible d'atteindre cet objectif, mais avec des joueurs comme Dest et Yedlin, la concurrence est féroce à mon poste. Je vais donc devoir faire mes preuves pour y arriver. Mais j'y travaille dur, étape par étape. Je crois en moi."