Markus Pflanz ne sait toujours pas ce que le KV Ostende compte faire de lui

Ostende n'a toujours pas fait le point sur la situation de ses entraîneurs. Markus Pflanz est toujours aux commandes de l'équipe et aucun autre entraîneur n'est pour l'instant attendu au KVO.

La question posée à Pflanz après la défaite contre OHL était donc logique : "Allez-vous rester entraîneur jusqu'à la fin de la saison ?" "C'est une très bonne question, mais je ne suis pas l'homme de la situation", a-t-il lâché en voulant envoyer un message au conseil d'administration du KVO et surtout à Gauthier Ganaye.

Mais si Ostende veut le garder, il devra mettre sur le banc un entraîneur titulaire d'une licence pro. Il n'y en a pas pour le moment.

Pflanz voulait s'en tenir au match contre OHL. "Que s'est-il passé ? Ils ont marqué trois fois et nous n'avons marqué qu'une fois. Ils étaient plus intelligents et formaient une meilleure équipe. Nous avons tout essayé, mais ça n'a pas marché. Je l'ai déjà dit : ce n'est pas comme si nous allions tout gagner après une victoire contre le Cercle. Seulement si tout le monde fait son travail à 100%, nous avons une chance."