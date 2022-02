Adrien Trebel : "Anderlecht n'a pas tenu toutes ses promesses"

Le Français est prêté par Anderlecht au Lausanne Sport, en Suisse. Selon lui, les Mauves lui ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues...

Adrien Trebel (30 ans) retrouve enfin les terrains avec une équipe première, lui qui avait été écarté du groupe pro cette saison à Anderlecht. Pour son premier match avec Lausanne, il s'est confié pour le quotidien suisse Blick, l'occasion pour lui de s'exprimer, notamment quant à cette période difficile vécue au Sporting...

"Entre Anderlecht et moi, la page est tournée. Je n’y pense plus et je me concentre à 100% sur Lausanne", s'est-il exprimé.

Trebel est encore sous contrat avec Anderlecht, mais "je devrai y retourner à un moment donné. Mais si je peux rester à Lausanne, ce sera avec le plus grand des plaisirs", a-t-il ajouté, avant d'évoquer ses ressentiments suite à son passage au sein du club bruxellois. "Je n’en veux à personne. Chacun fait sa vie. Je me suis toujours bien comporté et j’ai respecté tout le monde. Même si on m’a dit des choses qui n’ont pas été tenues. Je ne pense plus à Anderlecht. Je n’ai plus que Lausanne en tête."

Une page qui se tourne donc, mais temporairement seulement...