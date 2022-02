Le Beerschot a-t-il encore la foi ? "Tant qu'il existe une chance, on doit essayer, pour les supporters"

Les chances d'exploit du Beerschot semblent s'amenuiser de semaine en semaine. La combativité est-elle encore là du côté du Kiel ?

Après être revenu de 1-3 à 3-3 contre Zulte Waregem, puis de 3-0 à 3-2 contre Malines, on peut dire que le Beerschot n'a pas manqué d'esprit de révolte ces dernières semaines, mais les Rats ne prennent pas pour autant les points nécessaires. "Malines nous a mis la pression, une forte intensité, et nous n'avons pas trouvé les solutions. Ils nous ont surclassés. Nous avons souvent vécu ça cette saison", regrettait Wouter Biebauw après la rencontre.

Et à force de déceptions, le Beerschot peut-il encore trouver l'esprit de révolte nécessaire ? "Nous essayons de nous motiver les uns les autres. Il faut relever la tête, nous avons déjà dû le faire plusieurs fois et il faut continuer", pointe Biebauw. Ryan Sanusi confirme : "On doit trouver la combativité nécessaire. Tant qu'il y a une chance de maintien, on se doit d'essayer, pour le club, pour les supporters", affirme-t-il. "Chaque semaine, on doit tout donner pour la victoire. C'est de plus en plus dur, mais ce n'est pas une excuse".