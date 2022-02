Le département des arbitres devrait donner raison au Standard !

Incroyable rebondissement!!!!

C'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre dès samedi soir: le but refusé de Sissako dans les dernières secondes du match entre le Standard et le Cercle a été commenté de toutes parts, y compris par le club liégeois qui a porté réclamation. Et ils devraient tout simplement avoir gain de cause comme nous l'annonce la dernière heure les sports.

Il y aurait en effet eu une erreur manifeste du VAR à Tubize (par de Mr Visser). En utilisant le zoom, les arbitres du VAR auraient ainsi vu que les deux lignes se touchaient. Ils auraient alors dû faire respecter le protocole qui veut que la décision initiale du corps arbitral devait être appliquée. Dans le cas qui nous occupe, les arbitres de terrain ayant validé le but, ce dernier devait donc bien être valable. Le Standard aurait donc dû empocher les trois points sur le gong.

Que va décider au final le département des arbitres et la Pro League?