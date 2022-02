🎥 D1B : Deinze corrige le leader et relance la course

Westerlo recevait Deinze à l'occasion de la 17e journée de D1B.

Leader incontestable de D1B en début de saison, Westerlo a perdu quelques plumes depuis la reprise.

Derrière les Campinois, la bataille est rude avec des formations armées de nouvelles ambitions depuis leur rachat. C'est le cas de Deinze. La formation coachée par Wim De Decker est invaincue en 2022 et vient de surprendre le leader dans son antre.

Bien servi par Dansoko, Lennart Mertens (10e) ouvrait le score pour offrir l'avance aux visiteurs à la pause.

Après le repos, Bafodé Dansoko (61e) doublait la maise d'une superbe frappe enroulée. Le Français faisait à nouveau parler la poudre après son but "aile de pigeon" inscrit week-end dernier.

L'ancien montois Dylan De Belder (75e) triplait le score et fixait le score final en fin de rencontre.

Avec cette victoire, Deinze revient dans la course à la montée et se replace à deux points de Waasland-Beveren (3e) et à quatre points du RWDM (2e). Westerlo reste leader avec désormais huit points d'avance sur les Bruxellois.