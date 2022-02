Luka Elsner avant Genk-Standard : "Un match d'une importance capitale qui va coûter beaucoup aux deux équipes"

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera à Genk lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner pourra compter sur tout le monde pour le déplacement à Genk dimanche. "Gilles Dewaele est encore en rééducation. Cela avance plutôt bien et nous sommes optimistes pour qu'il soit dans la fourche inférieure des prévisions qui étaient de 4 à six semaines. Concernant les pépins physiques de Noë Dussenne, ils sont finis. Il y a eu des petits bobos à droite et à gauche avec Selim Amallah et Aron Dönnum qui ont sauté l'entraînement hier (jeudi). Aujourd'hui, nous avons réduit la charge pour certains membres de l'équipe, mais de manière générale, tout le monde est sur le pont", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

Le coach des Rouches peut compter sur le retour d'Abdoul Tapsoba. "Il est revenu dans un état physique correct. Toutefois, il y a toujours le contrecoup après un retour de la CAN. Mais, il va bien bien", a rassuré le technicien franco-slovène.

"Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas traîner cette histoire trop longtemps"

La frustration après le partage contre le Cercle est encore présente en bord de Meuse. "Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas traîner cette histoire trop longtemps et d'en faire la pierre angulaire de ce qui se doit passer dimanche. Ne pas être biaisé par cela. Mais, si cela peut apporter une énergie revancharde après l'injustice vécue, alors tant mieux", a-t-il ajouté.

"Ne rien attendre à part un arbitrage cohérent et juste"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplacera à la Cegeka Arena pour y affronter Genk. Le vice-champion a décidé de boycotter la presse pour protester contre l'arbitrage. Une façon de mettre la pression d'entrée de jeu sur l'arbitre ? "Il ne va pas passer un week-end facile, mais ce sera certainement le cas sur tous les terrains car quelques histoires se sont enchaînées. Et cela est inconfortable j'imagine. Chaque club décide d'aborder les choses comme il le souhaite. Ce qui est important pour nous, c'est de rester concentré sur la rencontre. Ne rien attendre à part un arbitrage cohérent et juste", a ajouté l'ancien coach de Courtrai.

"Un match qui compte double"

Le Standard va affronter un concurrent pour la course au top 8. "Un match qui compte double et une victoire sur le terrain de Genk nous apporterait beaucoup sur le plan comptable, mais aussi mental. Notre adversaire est également sous pression au vu des objectifs de début de saison et il possède un gros noyau qui regorge de qualité. Un match d'une importance capitale qui va coûter beaucoup aux deux équipes", a conclu Elsner.