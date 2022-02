Officiel : Douglas Costa file en MLS !

L'ailier brésilien est de nouveau prêté par la Vieille Dame.

Douglas Costa (31 ans) est de nouveau prêté par la Juventus. A peine de retour du Grêmio (28 matches, 3 buts et 2 passes décisives), l'ailier brésilien s'est engagé en faveur du Los Angeles Galaxy sous la forme d'un prêt qui ira jusqu'au terme de la saison régulière 2023.

"Douglas est un joueur de classe mondiale et un champion confirmé au plus haut niveau", a confié l'entraîneur de la formation californienne Greg Vanney dans le communiqué. "Sa capacité à créer et à finir ajoutera un autre niveau à notre attaque,. "Nous sommes ravis de l'intégrer dans l'équipe alors que nous nous dirigeons vers le début de la saison."