L'Union vouée à traverser une période de transition ? La réponse contrastée d'un titulaire saint-gillois

L'Union a concédé le partage à l'Antwerp en ouverture du championnat. Cela n'inquiète pas Kamiel Van de Perre, qui concède que l'équipe doit encore monter en puissance.

Après la défaite contre le Club de Bruges en Supercoupe et maintenant ce partage au Bosuil, l'Union devra encore attendre avant de décrocher sa première victoire de la saison. L'équipe n'affiche pas encore l'influx mental et le flow qui lui avait permis d'enchaîner un 28 sur 30 en Playoffs.

Et c'est...totalement normal. Le football ne surprendra plus l'Union à connaître son pic de forme dès le début de la saison. Sans compter qu'avec les départs d'Anthony Moris, Koki Machida, Noah Sadiki et bientôt Franjo Ivanovic (absent au Bosuil), c'est toute une épine dorsale qui doit se reformer.

Kamiel Van de Perre fait partie de ces nouvelles valeurs sûres qui doivent assurer la transition : "On a le contrôle en première mi-temps mais on ne marque pas, puis il y a ce coup franc. Si on marque ce penalty, c'est un autre match. En deuxième mi-temps, on a bien réagi", observe-t-il à notre micro à l'issue de la rencontre.

Un an après le 0-0 à Dender, l'Union est bien plus avancée

Pour le jeune milieu de terrain, il y a des enseignements à tirer de la rencontre, mais pas de conclusions hâtives : "Je pense que ce sont des petits détails qui ne sont pas en notre faveur, il n'y a pas de vraies différences par rapport à la saison dernière".

Il reconnaît toutefois que l'équipe n'est pas encore au niveau affiché lors des Playoffs : "Il n'y a peut-être pas la domination de nos derniers mois, mais ce n'est que le début de la saison, tout le monde doit encore être à 100%. On a besoin de quelques matchs pour y être".

Parmi les joueurs qui doivent encore relancer la machine, il y a Promise David. Le Canadien est apparu très appliqué dans ses remises dos au but et son jeu de combinaison mais n'est pas parvenu à ouvrir le score sur penalty :"C'est un gars cool, il ne va pas se prendre la tête et ruminer ça pendant des semaines, il va rapidement tourner le bouton", conclut Van de Perre.