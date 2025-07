"On sait qu'on va traverser une période difficile" : Leko ne cache pas ses inquiétudes à la Gantoise

La Gantoise a perdu Watanabe et Brown. Ivan Leko s'attend à une période compliquée, malgré l'arrivée de Van Der Heyden.

Tsuyoshi Watanabe n’a pas résisté à l’appel du club néerlandais, malgré un premier transfert avorté. "Quand l’accord n’a pas abouti, il est resté professionnel et a bien joué contre Feyenoord", raconte Ivan Leko en conférence de presse.

La Gantoise a rapidement compris ce qui allait se passer. "Ils l’ont vu à l’œuvre et on a tout de suite su qu’ils seraient prêts à payer plus cher pour l’avoir", confie le coach. Le club a touché 8 millions d'euros pour le transfert. "C’est la loi du football", souffle Leko.

Watanabe n’était pas le seul à plier bagage. Archie Brown avait dit oui au Fenerbahçe. Deux gros départs dans le secteur défensif.

Le club a réagi en officialisant vendredi soir l’arrivée de Siebe Van Der Heyden. L’ancien de l’Union Saint-Gilloise connaît bien le championnat belge. Son profil rassure, mais il devra vite s’intégrer.

"On sait qu’on va traverser une période difficile jusqu’à la trêve internationale", admet Leko. Pas question de paniquer, mais le coach ne se voile pas la face. Il faudra serrer les dents.