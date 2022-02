"Zulte a de bonnes statistiques individuelles, mais nous avons un meilleur collectif"

Le coach des Mauves, questionné sur les performances individuelles de son prochain adversaire, a dit préférer la situation actuelle de son équipe par rapport à l'année précédente, où il avait moins de choix.

Ce vendredi en conférence de presse, Vincent Kompany a été questionné quant au fait que son futur adversaire, Zulte Waregem, truste les premières places au niveau des statistiques individuelles, mais joue pourtant le maintien. Jelle Vossen et Zinho Gano comptent 26 buts à eux deux sur les 36 buts du Essevee cette saison, Jean Luc Dompé a délivré 12 assists en championnat. Anderlecht a beau ne pas avoir les mêmes statistiques individuelles, mais a pourtant la deuxième meilleure attaque du championnat et joue le top 4.

"Certains clubs dépendent de certains joueurs pour marquer des goals, c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile dans le football. Il faut pas être surpris que ces joueurs là soient ceux qui portent l'équipe (Zulte-Waregem, ndlr). Je pense que pour nous le plus important ce n'est pas d'avoir un, ou deux, ou trois profils qui dominent absolument, je préfère avoir le collectif qui porte. Si on a un joueur absent ou qui n'est pas à niveau, on peut aussi se reposer sur d'autres joueurs. On était pas capables de l'avoir la saison passée, et cette saison c'est cette image qui s'est créée. Je préfère notre situation actuelle par rapport à celle de la saison passée, parce que s'il se passait quelque chose avec Lukas Nmecha c'était terminé. Tandis que cette saison, on a une belle répartition parmi pas mal de joueurs dans notre équipe. Dans le classement individuel on ne sera jamais aussi haut que les autres mais au niveau collectif on est tout en haut", a-t-il répondu.

La victoire contre Eupen, un nouveau départ ?

Après un petit coup de mou en début d'année, Anderlecht s'est rassuré avec une large victoire (4-1) face à Eupen. Pour Kompany, c'est le signe que son Sporting est peut-être reparti sur la même dynamique qu'avant la trêve.

"(Contre Eupen, ndlr) on a gagné 4-1, on se crée énormément d'occasions franches, on a eu 20 tirs au but. On a raté un petit peu trop, on a concédé un petit peu trop, mais à la fin c'est une victoire amplement méritée. Le coach en moi oblige à toujours être critique mais l'important c'est que c'est une meilleure base pour commencer, ou pour repartir. On a eu des performances en décembre qui étaient d'un niveau très très haut. On voulait recommencer avec ces performances et je pense que le dernier match qu'on a joué rentre dans cette catégorie. Mais on a toujours comme ambition de faire mieux, et on va essayer de faire encore mieux."