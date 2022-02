Jackson Muleka règle ses comptes avec le Standard : "Un contrat de merde"

L'attaquant n'a pas eu des mots tendres envers son ancien club.

Jackson Muleka, prêté par le Standard à Kasimpasa, s'est déjà illustré avec son nouveau club ce week-end, avec un but et un assist.

Dans une interview accordée à Sudinfo, il est sorti du silence et ne s'est pas privé de critiquer le club liégeois.

"Le Standard est un bon club mais qu’il y a à l’intérieur de mauvaises personnes qui ne savent pas reconnaître le boulot des autres. Depuis mon départ d’Afrique, je me suis toujours donné corps et âme pour ce club, mais j’ai bénéficié en retour de très peu de considération, à l’image du contrat de merde que j’avais et que j’ai toujours là-bas", a-t-il déclaré.

Il a également évoqué le refus des dirigeants de reconsidérer son salaire après sa première saison, lui qui disait toucher 8.000 euros nets par mois. "Mais j’espérais légitimement, après ma première saison, ponctuée par 12 buts inscrits toutes compétitions confondues, que mes efforts seraient récompensés et que mon salaire serait revu à la hausse. Celui-ci ne l’a jamais été."

Il devra encore revenir au Standard à la fin de son prêt en Turquie. Un retour qu'il appréhende. "Cela va être très compliqué de rentrer au Standard, même si je suis encore lié contractuellement à ce club. Et que ce sera difficile de croiser à nouveau le visage de certaines personnes", s'est-il confié.