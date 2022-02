Jürgen Klopp entre dans un cercle très fermé

Ce mercredi, il a passé un cap important... et ce n'est pas terminé.

A la tête d'une belle équipe de Liverpool, l'entraîneur Jürgen Klopp a fait son entrée dans un cercle très fermé à la suite du succès contre l'Inter Milan (2-0), mercredi, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

En effet, l'Allemand est devenu le 8e coach à atteindre la barre des 50 victoires dans la plus prestigieuse des compétitions européennes après Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arsène Wenger, José Mourinho, Louis van Gaal et Rafael Benitez. Assurément un des plus grands managers de sa génération.