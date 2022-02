Eupen sans deux titulaires défensifs contre le Club de Bruges

Pour sa première en tant que T1 officiel, Valkanis doit composer avec des absences.

Ce dimanche, sur le coup de 16h00, Eupen recevra les champions en titre du Club de Bruges. Pour ce duel, et si du côté de Bruges on sera au grand complet, Valkanis va devoir faire sans deux bases de sa défense.

En effet, Amat et Heris sont absents pour cause de blessure. Deux éléments qui manqueront à la défense des Pandas, assez friable ces dernières semaines. On notera le retour de Leonardo Rocha. Voici le noyau d'Eupen: