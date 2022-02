Igor de Camargo : "J'arrêterai de jouer en Belgique à la fin de cette saison"

L'attaquant du RWDM pourrait même terminer sa carrière au Brésil.

Dans une interview accordée à Bruzz, Igor de Camargo (38 ans) s'est exprimé sur son retour au Stade Edmond Machtens, qu'il retrouve après de longues années et son passage en 2005-2006 au FC Brussels, et sur les chances du RWDM de remonter dès l'année suivante en division 1. "Nous avons une très bonne équipe, avec beaucoup de qualités techniques. Alors oui, nous croyons toujours au titre. Je suis une personne optimiste, c'est dans mon sang brésilien. Ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que nous doivent le prouver sur le terrain."

L'attaquant a également parlé de ses racines brésiliennes et du pays qu'il a quitté avant de commencer sa carrière à Genk. Peu après son arrivée au RWDM cet hiver, il s'était adressé aux supporters du Botafogo, club légendaire au Brésil et détenu lui aussi par l'investisseur John Textor. "Le club vient d'être promu de la deuxième division, mais il est en fait un géant endormi du football brésilien. Garrincha, l'un des meilleurs footballeurs brésiliens de tous les temps, y a joué toute sa carrière. Depuis le rachat, la passion des supporters s'est ravivée et Textor veut vraiment remettre le club à sa place", a-t-il déclaré.

Justement, il pourrait très bien finir sa carrière dans son pays natal. Mais son long passage en Belgique, lui est bientôt terminé. "Mon avenir est entre les mains de Dieu", confie-t-il.

"Une chose est sûre : en Belgique, je m'arrêterai de toute façon après cette saison. Le RWDM aura été mon dernier club belge", conclut-il ainsi l'interview.

Ou comment boucler la boucle, et pourquoi pas en aidant le club à retrouver l'élite ?