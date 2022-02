🎥 Le magnifique double arrêt sur penalty du gardien de Reims

Le Serbe a sauvé son équipe avec une solide double parade sur penalty.

Le Stade de Reims a pu compter sur un très bon Predrag Rajkovic (26 ans) ce dimanche face à Brest.

Alors que l'on est en seconde période, que le score est de 1 but partout et que c'est le défenseur belge Wout Faes qui a marqué sur corner pour les Rémois, ce dernier se rend coupable d'une faute sur Franck Honorat. Le pénalty est sifflé.

Youcef Belaili, l'Algérien arrivé en grandes pompes cet hiver, peut marquer son premier but pour Brest mais Rajkovic part du bon côté et dévie le ballon, puis stoppe le tir à bout portant de Romain Del Castillo avant que la défense n'arrive à se dégager. Un double arrêt qui permet à un Reims 14e et en difficulté en Ligue 1 de glaner le point du nul.