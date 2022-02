Le responsable de la performance à Reims limogé à cause du trop grand nombre de blessés

L'absence de Thomas Foket ferait partie des causes de ce licenciement.

Selon les informations de L'Equipe, le responsable de la performance du Stade de Reims Barthélémy Delecroix aurait été démis de ses fonctions ce lundi. La cause à de bien trop nombreuses blessures qui mettent le club en difficulté et qui ont fait réagir le coach Oscar Garcia, encore privé de huit de ses joueurs ce week-end pour la réception de Brest ce dimanche (1-1, avec un but de Wout Faes pour les Champenois). "Je n'ai jamais connu ça", a déclaré le T1 rémois. "Je ne me souviens pas d’avoir eu une semaine sans blessure de joueur."

Déjà privés du Diable Rouge Thomas Foket, de Valon Berisha et d'El Bilal Touré, Reims avait en plus appris que leur star Hugo Ekitike (10 buts cette saison toutes compétitions) était lui aussi blessé aux ischios et sur la touche pour 5 semaines.