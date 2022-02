📷 Rabiot échappe au carton rouge, le président de Villarreal est furieux

Le milieu de terrain de la Juventus avait sorti la semelle mais il est passe entre les mailles du filet.

Comment diable Adrien Rabiot a-t-il pu terminer le 8e de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi contre Villarreal (1-1) ? A la 72e minute, le milieu de terrain de la Juventus Turin s’est rendu coupable d’une semelle dangereuse sur le genou de Samuel Chukwueze qui aurait dû entraîner son expulsion. Malgré l'utilisation de la VAR, le Tricolore s’en est tiré avec un simple carton jaune. Le président du club espagnol, Fernando Roig, ne décolère pas.

"Pour moi c'était un carton rouge, un tacle au niveau du genou, il n’en fallait pas beaucoup plus pour que ça lui casse le genou. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas examiné la situation et pourquoi ils ont donné un carton jaune à notre gardien de but (pour contestation, ndlr). C'était un tacle très dur", a fustigé le dirigeant dans des propos rapportés par le journal AS.