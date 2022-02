Un ancien consultant du Club de Bruges suspecté d'avoir transmis des secrets commerciaux à l'Antwerp acquitté

Il aurait notamment transmis les dossiers médicaux de Brandon Mechele et Ruud Vormer à l'Antwerp.

Un Anversois (anonymisé sous le nom de C.S.) de 36 ans a été acquitté par le tribunal de Bruges pour piratage, recel, abus de confiance et atteinte à la vie privée, relate la Gazet van Antwerpen.

Il avait commencé à travailler pour le Club de Bruges et la société LakeSprings détenue par le président Bart Verhaege en 2015. Il a notamment affiné des modèles informatiques qui ont abouti au Club Lab, un outil qui devrait à terme permettre au Club de prévoir des blessures.

Sa collaboration avec le Club s'est arrêtée en 2017, lorsque Verhaeghe a appris que son employé avait offert ses services à l'Antwerp et à Paul Gheysens.

Selon le Club de Bruges, pendant son délai de préavis, C.S. aurait transféré des milliers de documents contenant des informations sensibles, dont le business plan de Bart Verhaeghe et les dossiers médicaux de Ruud Vormer et Brandon Mechele, vers un ordinateur portable qu'il avait reçu de l'Antwerp.

Il a été acquitté, les parties civiles déboutées

C.S. s'est défendu en expliquant que les fichiers se transféraient automatiquement sur son nouvel ordinateur portable via Dropbox. Selon son avocat, il n'aurait jamais volontairement ou sciemment copié ce genre d'informations.

Il dit être mêlé malgré lui à un conflit entre les présidents des deux clubs. "Je suis un jouet dans la querelle entre les deux clubs. J'ai effectué des tâches purement financières et commerciales à Anvers. Je n'avais pas mon mot à dire dans le sport. J'ai toujours agi en toute bonne conscience et j'ai déjà abdiqué très sévèrement à cause de ces fausses accusations", se défend-t-il.

Le procureur avait demandé un acquittement, ce qui a été suivi par le juge ce mercredi. "L'enquête ne montre pas que le premier prévenu, après son licenciement, ait utilisé certaines informations ou idées liées au Club Lab dans son nouveau partenariat avec Anvers. De plus, il ne semble pas qu'il aurait partagé des informations ou des données confidentielles avec des tiers."

Ruud Vormer et Brandon Mechele s'étaient également constitué parties civiles et réclamaient 25.000 euros de dommages et intérêts. Le juge a rejeté ces demandes.