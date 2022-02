Drame au Brésil: un bus de joueurs attaqué par des supporters !

Une bombe a été lancée à travers la fenêtre du bus.

Grosse frayeur au Brésil. Avant un match de coupe contre le Sampaio Correa FC, l'Esporte Club Bahia a annoncé avoir subi "l'explosion d'une bombe" dans son bus. Deux joueurs ont été blessés : le gardien Danilo Fernandes, atteint par des éclats au visage, et le défenseur Matheus Bahia, touché au bras. "Je dois juste remercier Dieu d'être en vie ! Il prend soin de moi", a rassuré le portier sur les réseaux sociaux.

Selon la presse brésilienne, l'engin explosif aurait été lancé à travers la fenêtre du bus par des supporters. "Nous allons collecter des images et récolter les témoignages des joueurs et des témoins. Nous agirons avec un maximum de détermination pour identifier et arrêter les auteurs", ont fait savoir les autorités locales. Deux suspects seraient recherchés.

Malgré cet incident grave, Bahia a tout de même joué son match et l'a emporté 2-0.