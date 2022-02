Junior Edmilson buteur dans le partage d'Al-Duhail face au leader

Al-Duhail se déplaçait à Al Sadd, leader, et a pris un point grâce à un but de Junior Edmilson.

Junior Edmilson a marqué le premier but de la rencontre, sur penalty, lors du déplacement d'Al-Duhail à Al Sadd, leader du championnat qatari. Toby Alderweireld était également titulaire, mais Al Sadd a égalisé à la 59e minute grâce à un but d'Akram Afif, ancien de l'AS Eupen, servi par Santi Cazorla.

Le score n'allait plus bouger (1-1), et Al-Duhail reste donc à 10 unités de la première place. Al Sadd compte qui plus est une rencontre de moins et file donc vers le titre en Qatar Star League.