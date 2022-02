Westerlo prend le large et complique la tâche de Waasland-Beveren

Westerlo recevait Waasland-Beveren ce vendredi, et a fait respecter son statut de leader. Les Waeslandiens, eux, restent 3e et peuvent voir le RWDM faire la bonne opération.

Waasland-Beveren jouait gros en déplacement à Westerlo ce soir, et avait pourtant bien entamé la rencontre en ouvrant le score sur un autobut de Pietro Perdichizzi au quart d'heure de jeu. Mais les Campinois vont réagir dès la 19e via Lyle Foster (1-1), et prendront ensuite l'avantage en seconde période grâce à Maxim De Cuyper, prêté par Bruges et auteur là de son troisième but de la saison, le premier en 2022 (2-1, 66e).

Perdichizzi ponctuera son match cauchemardesque par un carton rouge à la 78e minute de jeu, mais Waasland-Beveren ne reviendra pas dans la rencontre. Westerlo prend là 11 points d'avance sur le RWDM, deuxième, mais les Molenbeekois font cependant la bonne opération puisqu'ils pourront prendre 5 points d'avance en cas de victoire ce week-end contre le Lierse !