🎥 Andriy Voronin absent avec le Dynamo Moscou et soutenu par ses supporters

C'est un beau symbole qui prouve que l'invasion russe en Ukraine ne résonne pas au sein de toute la population russe : alors qu'Andriy Voronin, l'assistant adjoint du Dynamo Moscou, était absent ce samedi pour le déplacement au FK Khimki, il a été largement soutenu par son public, qui ont scandé son nom durant plusieurs minutes. Un signe fort alors que Fedor Smolov, attaquant du Dynamo, avait déjà signifié son opposition à la guerre en Ukraine sur les réseaux avant la rencontre.

Pour le détail, le Dynamo Moscou, qui joue la tête en RPL cette saison, s'est imposé 0-3 dans un match tendu (3 cartons rouges). Didier Lamkel Zé était titulaire pour ses grands débuts en Russie, et a disputé un match de qualité.

Dinamo Moscow fans sang their support for their Ukrainian coach Andrey Voronin, who was given a leave of absence from today’s 3-0 win against Khimki. pic.twitter.com/W4qiTGAJrS