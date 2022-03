Markus Gisdol quitte le Lokomotiv Moscou

Celui qui avait succédé à Ralf Rangnick sur le banc du club moscovite après son départ à Manchester United assure qu'il s'agit d'une démission en réaction à l'invasion russe en Ukraine.

Markus Gisdol n’est plus entraîneur du Lokomotiv Moscou. L’entraîneur allemand a quitté le club russe en réaction à l’invasion russe en Ukraine. Il a quitté la Russie et est rentré en Allemagne via la Turquie. Son adjoint, Lutz Siebrecht a également quitté la capitale russe.

"Entraîneur de football est pour moi le plus beau métier du monde. Mais je ne peux pas exercer ma vocation dans un pays dont le dirigeant est responsable d'une guerre au cœur de l’Europe. Cela ne correspond pas à mes valeurs, c'est pourquoi j'ai démissionné avec effet immédiat de mon poste d'entraîneur du Lokomotiv Moscou", a expliqué le technicien allemand lors d'un entretien accordé à Bild.