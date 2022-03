Un seul scénario (improbable) peut empêcher l'Union d'être en playoffs 1

Si le nul du KV Malines contre le Cercle n'a pas qualifié officiellement les hommes de Mazzù pour le top 4, il faudrait une grosse catastrophe pour ne pas les voir à la lutte pour le titre.

La donne était simple ce week-end : l’Union, même avec son nul contre Eupen, pouvait valider son billet pour le top 4 si Malines perdait contre le Cercle de Bruges. Cependant, ce match a accouché lui aussi d’un nul (2-2) ce qui ne composte pas encore le billet des unionistes.

Cependant, il n’y a qu’une équipe, qu’un seul scénario pour ne pas les voir à la fête de la course au titre d’ici quelques semaines. Tout d’abord, seul Malines peut encore les éjecter du top 4 (car La Gantoise n’a pas assez de victoires pour cela).

© photonews

Mais prenons les choses dans le bon sens. Tout d’abord, et c’est le plus important, l’Union ne ratera le top 4 que s’il perd les 5 derniers matches de la saison régulière. Les adversaires ? Courtrai, OHL, Ostende, Standard et le Beerschot.

Ensuite, le KV Malines va de son côté devoir impérativement remporter ses 6 dernières rencontres à jouer, contre OHL, STVV, Charleroi, Eupen, Courtrai et le Club de Bruges. Mais ce n’est pas tout. Non content de gagner toutes ces rencontres, Malines va aussi devoir marquer des buts.. beaucoup de buts.

En cas d’égalité au classement (ce qui serait le cas avec ce scénario), le nombre de victoires prime (les deux équipes en auraient alors 20) puis la différence de buts. Là pour le coup, l’Union est à + 40 et Malines à +2. Cuypers, Storm et les autres artificiers devront donc s’en donner à cœur joie.

Vous l’aurez compris, il ne sera pas simple de sortir l’Union du top 4, même si il reste une infime possibilité.