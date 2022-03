🎥 Un but complètement dingue inscrit par un U18 de Manchester United

Le bijou du jour nous vient du championnat U18 en Angleterre, où Manchester United affrontait Everton. Les Red Devils se sont imposés sur le score de 4 buts à 1, avec un dernier but sensationnel de la part de leur attaquant Alejandro Garnacho (17 ans).

Alors que l'on entrait dans les arrêts de jeu de la partie, le jeune Espagnol s'est lancé dans un solo fou depuis sa propre moitié de terrain. Malgré la fatigue du match, il a réussi à prendre de vitesse son opposant, mettre dans le vent 2 joueurs ensuite - dont le gardien - et ensuite à déposer avec lucidité le ballon dans le but.

Arrivé en 2020 des jeunes de l'Atletico Madrid pour 500.000 euros, Garnacho a déjà inscrit 10 buts et délivré 5 assists cette saison toutes compétitions confondues. Evoluant régulièrement avec la réserve, il est international U19 espagnol.

A special #FAYouthCup strike by #MUAcademy U18s forward Alejandro Garnacho 🙌🔴



