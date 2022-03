📷 Message clair des supporters de l'Antwerp pour le derby : "Humiliez-les"

Demain, ce sera jour de derby à Anvers.

L'Antwerp accueillera son voisin du Beerschot demain à 13h30, un derby toujours bouillant malgré le classement de cette saison.

En effet, le Beerschot (lanterne rouge) semble filer vers la D1B alors que le Matricule 1 est bien plus fort sur papier et au classement (3e de JPL).

Mais un derby reste un match spécial et rien n'est joué. Au match aller, le Great Old l'avait emporté (0-1) grâce à un magnifique but de Radja Nainggolan. Les supporters de l'Antwerp veulent voir une nouvelle victoire des leurs demain, et l'ont fait savoir aux troupes de Brian Priske lors du dernier entraînement.

Le message lors de cette dernière séance était clair : "Humiliez-les", pouvait-on lire sur une banderole.