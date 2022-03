Deux Rouches incertains pour le choc wallon contre Charleroi

Ce dimanche, il y a un choc wallon au programme lors de la 30ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner ne pourra toujours pas compter sur les services de Kostas Laifis dimanche à Charleroi. Le Chypriote, qui a soigné sa déchirure au quadriceps, devrait bientôt revenir. "Il recommence à courir et va bientôt retoucher le ballon", a confié Luka Elsner avant d'évoquer Renaud Emond et Gilles Dewaele. "Ils travaillent beaucoup pour revenir et être disponibles pour dimanche. Renaud souffre d’une déchirure d’un centimètre au niveau du doit antérieur (cuisse) et on ne va pas prendre de risque avec lui. Concernant Gilles, il travaille beaucoup pour être disponible et on est relativement optimiste avec lui. Néanmoins, on ne va pas aller dans des choix trop risqués", a souligné le technicien franco-slovène.

Le coach des Rouches a également évoqué son plan de travail pour l’après phase classique qui se terminera le 10 avril. "Ce sera une période de pré-préparation. On ne sera pas en mode vacances. On aura entre trois et quatre semaines d’entraînement ainsi que quelques matchs amicaux qui seront au programme mais pas trop pour éviter les blessures", a conclu Elsner.