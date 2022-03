Edward Still attend Charleroi-Standard avec impatience : "Je suis heureux qu'il y ait des supporters visiteurs"

Edward Still s'attend à un match intense face au Standard, avec un stade qui accueillera 1000 supporters visiteurs.

On le sait, les chocs wallons ne sont jamais des matchs comme les autres, et les débordements y sont légion. Dans le contexte actuel, si le Standard souffre, les supporters liégeois pourraient être tentés de manifester leur colère. "Je suis coach, je me concentre sur le football. Et en tant que supporter, je trouve ça top qu'il y ait du public. Tant mieux qu'il y ait des supporters adverses, qu'il y ait un maximum d'ambiance", déclare cependant Edward Still.

Après le match aller à Sclessin, le coach carolo avait cependant évoqué les "distractions" extrasportives avec lesquelles ses joueurs avaient dû composer. "Il y a des matchs comme ceux-là, où les distractions existent. Cela a été à nous, durant la semaine, de trouver l'équilibre : se rendre compte de l'ampleur du match, qui est le plus important de l'année pour nos supporters, mais aussi savoir que c'est par notre jeu que nous l'emporterons", explique Still en conférence de presse.

On veut utiliser cette ambiance positive

Le Mambourg sera cependant en feu, et les Zèbres vont devoir "utiliser cette ambiance positive, avec un public qui nous portera plus que d'habitude", reconnaît Still. "On sait que ce sera un match intense, de haut niveau, avec deux équipes qui vont tout donner et iront se chercher. Le match aller en était la preuve. Le Standard avait bien entamé la rencontre, on avait eu un temps faible. Peut-être qu'on l'aura aussi cette fois, mais on a confiance en nos capacités de résilience pour gérer ces moments-là".