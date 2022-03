Davy Roef au top avec Gand : "C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup vécu dans ma carrière"

Si La Gantoise tourne bien ces dernières semaines, c'est aussi grâce à Davy Roef. Le gardien de but reçoit beaucoup d'éloges, mais il indique que ses bonnes performances sont liées à celles de ses coéquipiers.

Davy Roef a pris sa place dans les buts après les problèmes de transfert de Sinan Bolat et a également réussi à convaincre. Avec lui dans les buts, La Gantoise n'a pratiquement pas encaissé de buts. "Quatre clean sheets d'affilée, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup vécu dans ma carrière, mais ce n'est pas un exploit individuel", a déclaré Roef sur le site du club.

Le gardien de but a fait l'éloge de ses coéquipiers. "Grâce à la forte défense devant moi, je n'ai pas à faire beaucoup de travail. Ce dernier consiste à rester concentré tout au long du match. Je le fais en communiquant le plus possible."

Grâce à ces bons résultats, La Gantoise est toujours en course pour les Playoffs 1, mais elle ne peut se permettre de perdre encore des points, comme le sait Roef. "Dimanche, contre Zulte Waregem, ce sera une lutte. Tout comme contre le Standard et Bruges. Cette saison, nous avons souvent perdu des points contre des équipes de la colonne de droite, il faudra donc bien faire", a conclu le portier gantois.