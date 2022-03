Serie A : pas de vainqueur entre Arthur Theate et Mërgim Vojvoda, Venise prend l'eau malgré un but d'Henry

Bologna - Torino

La rencontre entre les anciens du Standard, Arthur Theate et Mërgim Vojvoda (tous les deux titulaires) a finalement donné lieu à un nul sans buts. Le Toro prolonge sa série de rencontres sans victoire (6) alors que Bologne enchaîne une troisième rencontre sans défaite.

Fiorentina - Verona

En forme, "Pio-Pio" Piątek (10e) ouvrait rapidement le score pour la Viola mais l'avance était de courte durée suite à l'égalisation de Caprari sur penalty (20e). Accrochée, la Fiorentina met au moins fin à deux défaites de rang.

Venezia - Sassuolo

Raspadori (2e), Berardi (17e, sur penalty) puis Scamacca (29e, sur penalty) permettaient aux visiteurs de mener de trois buts à la demi-heure. L'ancien joueur d'OHL Thomas Henry réduisait le score peu après (34e) gardant ainsi le promu dans le match. Mais après le repos, Venise concédait un troisième penalty, transformé par Berardi (71e) qui fixait le score final.

