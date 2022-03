Joan Laporta ne regrette pas le départ de Messi

Le président du Barça s'est exprimé quant au départ de la Pulga l'été dernier.

Arrivé en remplacement de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta a dû mettre dans l'ordre dans un Barça vacillant. Il restera le président qui fut sous mandat lorsque la légende absolue du club Lionel Messi partit vers d'autres horizons et rallia le PSG.

"C'est la décision la plus triste de toutes. Je n'aurais jamais voulu la prendre, mais je ne la regrette pas non plus", s'est exprimé Laporta à ce sujet pour BarçaTV. "Nous devions placer l'institution au-dessus de tout, et c'est ce que nous avons fait, même avant le meilleur joueur.

"La situation était ce qu'elle était. Nous nous sommes heurtés à la réalité. Il semblait qu'après cela, nous serions au plus mal, mais l'histoire du Barça continue et avec du travail et des décisions réfléchies, nous pourrions retrouver le chemin du succès, ce que nous faisons au mieux."