Mehdi Bayat présente la maquette du nouveau stade de Charleroi

Il a présenté cela dans un Facebook Live ce lundi.

L'administrateur délégué du Sporting de Charleroi, Mehdi Bayat, a dévoilé les plans du projet de nouveau stade ce lundi via un Facebook Live.

"Le nouveau stade devra nous faire passer dans la catégorie des plus grands clubs belges parce que nos revenus augmenteront. Quand on regarde les analyses financières sur l’évolution du Sporting, on aura les moyens d’être compétitif avec les plus grands du pays", déclare-t-il, ambitieux.

Un stade qui s'inscrit donc dans la continuité du projet économique du club. "Depuis la reprise du club, qui était alors en faillite virtuelle, le club a créé plus de 20 millions de richesses, sans faire d’augmentation de capital."

"Le Sporting est le club le plus sain de Belgique, mais fait face à une concurrence qui peut être vue comme déloyale par rapport à d’autres qui peuvent se permettre de s’ajouter de nouveaux moyens. La vente de joueurs, c’est 50 % de notre budget. Pour le reste, 17 % sont issus des droits TV, 17 % des sponsors, 10 % de la billetterie et 6 % d’ailleurs. Pour inverser ce ‘business model’, on doit jouer sur ces curseurs, notamment via les droits TV en rejoignant le G5, dont on était proche, mais l’arrivée de l’Antwerp risque de nous faire perdre une place. Le nouveau stade devra nous permettre de faire bouger ces curseurs de manière à peut-être diminuer l’impact de la vente des joueurs", a ensuite expliqué le dirigeant carolo.