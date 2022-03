Manchester City, sans KDB, se contente du strict minimum mais avait fait le job à l'aller

C'était à prévoir : Manchester City, avec une équipe remaniée et notamment sans Kevin De Bruyne, n'a pas accéléré contre le Sporting Portugal après l'avoir emporté 0-5 au match aller. Les Citizens ont trottiné et tenu le 0-0, assurant tranquillement leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

FULL TIME | Goalless on the night but our five goals in the first leg means we're through to the quarter-finals 🙌



🔵 0-0 🟢 #ManCity pic.twitter.com/LRS8fmaXeW