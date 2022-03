Pour sa première titularisation, l'ancien de l'Olympique Lyonnais a inscrit un but de très grande classe.

Recrue phare du mercato hivernal de Newcastle - pour 50 millions d'euros bonus compris, le Brésilien Bruno Guimarães était déjà rentré plusieurs fois en cours de jeu mais n'avait pas encore débuté un match avec les Magpies. Et avec ce but inscrit hier face à Southampton (victoire 1-2) lors de sa première titularisation, Eddie Howe n'aura probablement pas d'autre choix que de l'aligner directement pour les prochains matchs.

"Ce sont les débuts dont j'avais rêvé ! J’étais impatient de démarrer mon premier match comme titulaire et je crois que j’ai réussi à faire un bon match. Mon but est venu couronner tout mon travail et mes efforts au quotidien. Je suis sûr que ce n’est que le début et que je vais encore beaucoup grandir à Newcastle et en Premier League", a déclaré le Brésilien au micro de O Globoesporte.

"Depuis que je suis arrivé, l’équipe est en très grands progrès et bien en place. Évidemment, ne pas avoir beaucoup de temps de jeu me dérange, mais je le transforme en bonne énergie quand j’entre sur le terrain. Que ce soit à l’entraînement ou sur mes entrées. J’ai beaucoup de respect pour mes partenaires et le staff, mais je vais m’impliquer à fond pour être titulaire."