Trent Sainsbury quittera Courtrai à la fin de la saison

Il se dit "prêt pour un nouveau challenge".

L'Australien de 30 ans Trent Sainsbury, arrivé à Courtrai l'an dernier en provenance du Maccabi Haifa, a annoncé dans Het Laatste Nieuws qu'il quittera les Kerels au terme de la saison. "Je quitterai le KV Courtrai après cette saison. Je suis prêt pour un nouveau challenge. Je ne suis plus le plus jeune, donc je dois essayer de tirer le meilleur parti de ma carrière. Je ne retournerai certainement pas en Australie, mais je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine. Peut-être que cette fois je choisirai une destination exotique." L'international Socceroo (56 sélections) a déjà bien bourlingué dans sa carrière. Avant d'arriver à Courtrai, il avait notamment porté les couleurs de l'Inter Milan, du PEC Zwolle, du PSV Eindhoven, du JS Suning et des Grasshoppers de Zurich.

"Les discussions avec Courtrai durent depuis un certain temps, mais j'ai dû prendre une décision et j'ai choisi de partir."

Il est maintenant devenu un taulier à Courtrai, après une première saison difficile marquée par les blessures. "Ma première année ici a effectivement été décevante. Cette saison, j'ai joué beaucoup plus et j'ai apprécié chaque minute."

Il a également tenu à saluer le travail de son coach Karim Belhocine. "Luka (Elsner) est parti de nulle part. J'avais une bonne relation avec lui, mais Karim (Belhocine) est un entraîneur au top. Il fera sans aucun doute passer le club au niveau supérieur. Je pense qu'il est le meilleur entraîneur des trois (il a également été coaché par Yves Vanderhaeghe, ndlr). C'est un plaisir de travailler avec lui."

Le défenseur central dit avoir croisé la route de plusieurs joueurs très talentueux dans notre Pro League. "Julien De Sart est un joueur fantastique. Il est également un joueur de premier plan en dehors du terrain. Parmi les adversaires, j'ai été le plus impressionné par Xavier Mercier. C'est un joueur sous-estimé."