L'Inter arrache le partage à Turin

Longtemps menés, les Interistes sont allés chercher le point du partage dans les arrêts de jeu.

Après les victoires de l'AC Milan et de Naples, l'Inter devait répondre sur la pelouse de Torino, dimanche soir, pour rester au contact du leader de Serie A, les Nerazzurri devront finalement se contenter du point du partage (1-1).

Menée dès la 12e minute et un but de Glerison Bremer, l'équipe de Simone Inzaghi a finalement répondu dans les arrêts de jeu grâce à Alexis Sanchez. Un but qui permet à l'Inter d'ajouter un point à sa besace: avec un match de retard, le champion à titre à quatre points de retard sur le Milan AC et un sur la Napoli.