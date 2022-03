Mathijssen s'exprime sur un remplaçant de Genk : "Il doit être titulaire"

Genk a chuté contre STVV lors du du derby limbourgeois. Bernd Storck avait déjà utilisé ses cinq remplaçants après une heure de jeu. Et un joueur a été une lueur d'espoir.

"C'est remarquable, la meilleure preuve qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il voit. Luca Oyen est un excellent remplaçant. Il trouve des coins et des endroits où il crée vraiment le danger, ce que d'autres joueurs de Genk ne peuvent pas faire en ce moment. Oyen l'a fait avant aussi, donc je pense personnellement qu'il devrait commencer. Je me fiche de qui doit sortir à Genk. Luca a de l'impact et montre du cran. Il a donc sa place dans le onze en ce moment", a déclaré Mathijssen à HBvL.

Il a également fait l'éloge d'un joueur de l'autre camp. "Al-Dakhil a attiré mon attention du côté du STVV. Je pense que je devrais récompenser ce garçon en le sélectionnant dans l'équipe nationale des moins de 21 ans."