Officiel : Klaas-Jan Huntelaar revient à l'Ajax

L'ancien grand attaquant du club ajacide revient en tant que membre de la direction technique.

L'Ajax d'Amsterdam a annoncé que Klaas-Jan Huntelaar a été engagé par son ancien club afin de reprendre plusieurs fonctions remplies auparavant par Marc Overmars, qui avait démissionné suite à des comportements inappropriés et à caractère sexuel.

"Huntelaar assistera les deux hommes (Erik Ten Hag, coach du club ; et Gerry Hamstra, directeur technique) dans ces affaires, avec effet immédiat. À partir du 1er juillet 2022, il suivra également des cours, qui lui permettront de se perfectionner dans son nouveau rôle en dehors du terrain. L'ancien footballeur, qui a mis fin à son impressionnante carrière à Schalke 04 l'été dernier, signera un contrat jusqu'au 1er juillet 2024", a annoncé le club néerlandais.

"J'ai toujours été intéressé par les choses qui se passent en dehors du terrain dans les clubs et j'aimerais élargir mes connaissances dans ce domaine. C'est possible avec la trajectoire que l'Ajax me propose. Je suis heureux d'être de retour et je suis curieux de voir ce qui va se passer dans la période à venir", s'est réjoui l'ancien attaquant aux plus de 200 buts inscrits en carrière pour le club.

"Je travaille également à l'obtention de mon diplôme d'entraîneur. Les connaissances acquises pendant ce cours m'aideront également dans ce que je vais faire à l'Ajax. Je suis aussi particulièrement impatient de collaborer avec l'organisation existante pour contribuer aux sujets sur lesquels je pense avoir un point de vue, mais aussi dans lesquels je veux me développer davantage."