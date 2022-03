Unai Emery jubile après la qualification de Villarreal : "Une fierté de pouvoir représenter le football espagnol"

Le récent vainqueur de l'Europa League est sur son petit nuage après sa qualification inespérée pour les quarts de finale de Ligue des Champions.

Villarreal a réalisé l'exploit inattendu contre la Juventus. En difficulté lors de la première mi-temps, le Sous Marin Jaune a fait preuve de patience et d'organisation pour déjouer les plans du club italien.

Interrogé au micro de Movistar après la rencontre, le coach des Espagnols Unai Emery ne pouvait pas cacher sa joie : "C'est une fierté de pouvoir représenter le football espagnol à un tel niveau. Nous voulons nous faire une place parmi les grands", a-t-il déclaré.

Le coach espagnol a misé sur la patience et l'organisation pour s'assurer la victoire : "En première mi-temps, nous avons eu deux ou trois possibilités mais la Juventus était plus dangereuse. En seconde période, ils ont eu la possession en étant moins dangereux et nous nous sommes créés plus de chance de marquer. Je m'attendais à ce scénario de rencontre."