Conference League: Tielemans contre Vertessen, le PAOK ira à l'OM

Après le tirage au sort de la Ligue des Champions et celui de de l'Europa League, nous avons eu droit à celui de l'Europa Conference League, dont la finale se jouera à Tirana. L'AS Roma de José Mourinho se déplacera à Bodo/Glimt.

L'autre favori de Leicester va devoir se débarasser du PSV Eindhoven. Enfin, le PAOK, tombeur de La Gantoise, s'en ira défier l'Olympique de Marseille.

Voici le tirage au complet, le match aller se jouant sur le terrain du premier tiré. A noter qu'en demi-finale, le vainqueur du match Bodo/Glimt se rendra chez le vainqueur de Leicester - PSV. L'autre demi-finale verra les deux autres vainqueurs se retrouver.

Bodo/Glimt - AS Roma

Feyenoord - Slavia Prague

Olympique de Marseille - PAOK

Leicester - PSV

