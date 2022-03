FC Nantes : rebondissement dans le dossier Anthony Limbombe

Le Belge avait obtenu que son club soit sommé de le réintégrer dans le groupe pro, sauf que ce dernier n'a tout de même pas accepté de le faire.

Le feuilleton Anthony Limbombe se poursuit à Nantes et vient de connaître un nouveau rebondissement. Alors que le Belge, qui est relégué dans la réserve et n'a plus joué avec les A depuis deux ans, avait obtenu via la commission juridique de LFP (Ligue Professionnelle de Football) d'être réintégré dans le groupe pro, L'Equipe nous apprend que rien n'a changé depuis.

En effet, le FC Nantes devait réintégrer Limbombe dans le groupe depuis la semaine dernière, sauf que le club n'a rien fait pour. Une amende devrait alors tomber pour les Canaris. L'avocat de Limbombe serait même monté au créneau pour faire valoir les droits de son client et demanderait une lourde sanction pour le club, à savoir une déduction de points.