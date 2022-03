Serie A : le Genoa en infériorité numérique empoche une victoire précieuse, Sassuolo déroule

Genoa, Torino, Sassuolo et Spezia ouvraient la 30e journée de Serie A.

Genoa - Torino

Avant-dernier de Serie A, le Genoa joue sa survie dans l'élite. Rapidement en difficultés suite à l'exclusion d'Ostigard pour deux cartons jaunes (10e et 24e), les locaux ont su conserver leur avantage suite au but de Portanova (14e), le seul but de la rencontre. Suite à ce succès, le Genoa reste dans la zone rouge mais revient à hauteur de Venise, 18e. Torino reste 11e.

Sassuolo - Spezia

Invaincu depuis cinq rencontres, Sassuolo poursuit sur sa belle lancée en écrasant le promu Spezia grâce à un doublé de Berardi (17e et 48e), Ayhan (78e) et Scamacca (81e), alors que Verdi (36e) sauvait l'honneur.