Wim De Decker salue la progression de ses joueurs : "Moins de naïveté et des meilleurs choix"

Mené au score, Deinze l'a finalement emporté 1-2 au Canonnier hier soir.

Deinze reste sur une bonne série avec une défaite en cinq rencontres, suite à sa victoire au Canonnier.

Les Orange & Noir poursuivent leur progression au fil des rencontres, comme l'a salué l'entraineur : "Le match a été très difficile, j'avais prévenu les joueurs avant et ils ont bien respecté le plan de match que nous avions préparé", évoquait Wim De Decker après la rencontre, au micro de Deinze TV.

"Nous avons souffert au tout début, mais nous avons su rectifier le tir. Nous avons également pu compter sur la chance, cela fait partie d'un match. J'ai constaté un progrès de match en match, avant nous faisions parfois preuve de naïveté en fin de match mais je constate bien plus de réalisme désormais. Les joueurs font de meilleurs choix comme on a pu leu voir ce soir, dans cette partie très difficile", poursuit l'ancien de l'Antwerp et de La Gantoise.

Après la pause internationale, Deinze affrontera le RWDM qui est en course pour les barrages : "C'est une équipe qui essaie plus de jouer au football, mais avec comme base un jeu et un impact très physique, beaucoup de duels."

En D1B, Deinze est désormais bien installé à la 4e place, et revient à un point derrière Waasland-Beveren qui doit encore accueillir Lommel.