L'Antwerp ne cache pas son côté "Nous contre tous", et Radja Nainggolan assume ce statut.

Si Radja Nainggolan n'a pas caché ses critiques après un match gagné, mais compliqué pour l'Antwerp ce samedi, le Ninja a ensuite saisi Instagram pour laisser clairement entendre son sentiment sur la motivation qui anime le club.

"On continue de travailler à nos objectifs. Tous ensemble contre tout le monde. F*ck them all!", écrit-il.