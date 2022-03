🎥 Images impressionnantes à Ajax-Feyenoord : un feu se déclenche dans les tribunes

Dans un match totalement fou ce dimanche, l'Ajax s'est imposé 3-2 face au Feyenoord avec un but à la 86e d'Antony.

Le match a commencé avec quelques minutes de retard après qu'un feu se soit déclenché dans les tribunes, derrière les buts défendus par André Onana.

Cela a été causé par un spectacle pyrotechnique réalisé juste avant la rencontre. Il n'est pas clair de qui a prévu ce spectacle, que ce soit les fans ou le club. Une banderole a pris feu et une épaisse fumée s'est alors dispersée. Les rapports ne relatent heureusement aucun blessé, selon plusieurs médias britanniques et néerlandais.

There were worrying scenes in the Johan Cruyff Arena during Ajax and Feyenoord's match after a fire broke out in a section of the stand behind one of the goals. pic.twitter.com/HwnyM8NQQ0