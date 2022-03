Le Stade Rennais mécontent que Jérémy Doku ait été appelé en sélection

Jérémy Doku est actuellement blessé, mais a tout de même été appelé par Roberto Martinez. Bruno Genesio, coach de Rennes, n'est pas ravi.

La saison de Jérémy Doku (19 ans) est hachée par les blessures. Il n'a pu disputer que 16 rencontres cette saison, gêné par une blessure au genou d'août à novembre, puis à l'ischio en février dernier. L'ancien du RSCA s'est encore blessé récemment et n'est théoriquement pas disponible pour les Diables Rouges, mais Roberto Martinez, comme il le fait souvent, a décidé de l'appeler pour qu'il participe au rassemblement et soit pris en charge par le staff médical fédéral.

Bruno Genesio n'en est pas ravi. "Un joueur blessé, on préfère qu'il reste parmi nous, qu'il fasse ses soins ici. La Belgique a demandé à le voir, à vérifier l'état de sa blessure. Il ira et on espère qu'il reviendra vite", déclare l'entraîneur rennais dans L'Equipe. Doku était présent ce lundi à Tubize, mais ne devrait pas rester, ne pouvant a priori pas participer aux entraînements. Martinez tenait cependant à le voir, puisque le jeune ailier n'a plus goûté aux Diables depuis l'Euro en raison de ses blessures.