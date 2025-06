Officiel : Anderlecht annonce son premier renfort défensif de l'été

Avec Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic, Anderlecht avait déjà annoncé l'arrivée d'un renfort dans l'entrejeu ainsi qu'en attaque. Cette fois, c'est la défense qui accueille un nouveau venu. Zoumana Keita, défenseur central allemand de 19 ans, débarque du Viktoria Köln.

"Zoumana est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. C'est un défenseur fort physiquement, rapide et doté d'une bonne mentalité. Zoumana rejoindra la préparation de la nouvelle saison à la fin du mois de juin et s'intégrera progressivement à l'équipe première", explique le directeur sportif Olivier Renard dans le communiqué.

Bienvenue à toi, Keita. ★★★ Zoumana Keita (19) signs with Sporting.



Read more on the RSCA app: https://t.co/OUGnDIPj20 pic.twitter.com/pRozdMGPDR