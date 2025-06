Un ancien de Pro League dans une affaire à la Courtois : "Tant que je serai sélectionneur, il ne sera plus appelé"

La Serbie s'apprête à défier l'Albanie et Andorre dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur Dragan Stojkovic a fait le ménage en conférence de presse.

Si vous jugez qu'une conférence de presse devient tendue, il faudra dorénavant la mesurer sur l'échelle Stojkovic pour comparer son degré d'animosité. Hier, le sélectionneur serbe s'est fendu d'une causerie de 52 minutes. Une petite heure lors de laquelle il n'a éludé aucun sujet chaud et n'a pas pris de gants pour évoquer le cas de certains joueurs.

L'un des sujets sensibles était la nouvelle absence de Sergej Milinkovic-Savic. L'ancien de Genk (valorisé jusqu'à 90 millions du temps où il évoluait à la Lazio) joue désormais en Arabie Saoudite. Il n'a plus été appelé depuis un an.

Les absents ont toujours tort

Les raisons ne sont pas (que) sportives : "Nous avons discuté, je crois, cinq fois. Il a affirmé qu'il n'était pas prêt psychologiquement. En ce qui me concerne, tant que je serai sélectionneur, il ne sera plus appelé. Je pense qu'il n'est plus judicieux de perdre du temps", explique-t-il, dans des propos relayés par le média 24 Sedam. Le sélectionneur a beau affirmer qu'il n'est pas en conflit avec sa star, l'épisode n'est pas sans rappeler l'épineuse relation entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois chez les Diables. D'autant que Stojkovic est beaucoup moins diplomate que notre ancien sélectionneur.

Les autres balles perdues étaient pour l'ancien Marseillais Nemanja Radonjic : "Il détruit tout : à l'Etoile Rouge de Belgrade, en sélection, il détruit tout". D'autres ont également pris pour leur grade, dont Stefan Mitrovic (ex-La Gantoise) : "Tu crois vraiment que Lazović de Vérone, qui se bat pour sa survie chaque saison, est ce dont la Serbie a besoin ? Et vous voudriez que je dise au petit Mitrović qu'il est encore jeune et que nous avons besoin de lui ?", s'interrogeait-il.

Le coach bouillonnait : "Que c'est moi le problème ? Alors après cette conférence, je démissionne. Ou demain, si c'est vrai. Mais… ce n'est pas le cas. Ce sont les joueurs qui ont compris qu'ils n'avaient pas leur place. Ils disent au revoir et font croire qu'ils ne joueront plus".